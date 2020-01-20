Adana Hipodromunda 751 polis ile hava destekli arama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana Hipodromunda 751 polis ile hava destekli arama - Son Dakika

Adana Hipodromunda 751 polis ile hava destekli arama

6 saat önce

ADANA Hipodromu ahırlar bölgesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 751 polisin katıldığı hava destekli yapılan aramalarda cinsel taciz suçundan aranan bir kişi yakalandı.

Adana Hipodromunda 751 polis ile hava destekli arama, System.String[]

ADANA Hipodromu ahırlar bölgesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 751 polisin katıldığı hava destekli yapılan aramalarda cinsel taciz suçundan aranan bir kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, bugün 20.00 ile 22.00 saatleri arasında narkotik suçlar uygulaması kapsamında merkez Seyhan İlçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki Adana Hipodromu ahırlar bölgesinde 4'ü sabit 67 noktada 751 polis ile helikopterle hava destekli arama yaptı. 24 araçta incele yapan, 402 kişinin ise kimlik sorgusunu gerçekleştiren ekipler, cinsel taciz suçundan aranan bir kişiyi yakaladı. Ahırları da didik didik arayan ekipler, yakalanan şüpheliyi Şakirpaşa Polis Merkezi Amirliği'ne teslim etti.


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Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 11:20 Kaynak: DHA
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