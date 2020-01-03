Adana hortumun evlerinin çatısını uçurduğu aile yardım bekliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana hortumun evlerinin çatısını uçurduğu aile yardım bekliyor - Son Dakika

Adana hortumun evlerinin çatısını uçurduğu aile yardım bekliyor

7 saat önce

Hortumun evlerinin çatısını uçurduğu aile yardım bekliyor (2)EVLERİNDE SADECE 3 GÜN OTURMUŞLARMedet Dağtekin, çatısı yıkılan evin inşaatının yeni bittiğini ve sadece 3 gün oturduktan sonra bu afetle karşılaştıklarını söyledi.

Hortumun evlerinin çatısını uçurduğu aile yardım bekliyor (2)

EVLERİNDE SADECE 3 GÜN OTURMUŞLAR

Medet Dağtekin, çatısı yıkılan evin inşaatının yeni bittiğini ve sadece 3 gün oturduktan sonra bu afetle karşılaştıklarını söyledi. Psikolojik rahatsızları nedeniyle birçok işte çalışamadığını ve ailesiyle problemleri olduğunu kaydeden Dağtekin, "Ağabeyimin desteğiyle Yunusoğlu Hürriyet Mahallesi'nde tarla-bahçe işlerinde çalışmaya başladım. Daha sonra kendimize ev yapmamızı istedi. Yaptık, 3 gün sonra çatısı üstümüze uçtu. Çocuklarımı enkazdan ben kurtardım. Ben de belimden yaralandım. Devletimden yardım istiyorum. Çocuklarımın hepsi hasta oldu. Çadırda kalıyordum daha sonra babam evine çağırdı. Çok kötüydü. Yaşamayan anlayamaz" dedi.

Çağla Dağtekin ise olay anında şok yaşadığını belirterek, evlerinde bulunan televizyon, yatak odası takımı, ocak, buzdolabı, yatak, döşek gibi eşyaların kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

Adana hortumun evlerinin çatısını uçurduğu aile yardım bekliyor

Hürriyet Mahallesi, Yunusoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 01:44 Kaynak: DHA
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