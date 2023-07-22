Adana HÜDA-PAR İl Başkanı Salih Demir'e bıçaklı saldırı - Son Dakika
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Adana HÜDA-PAR İl Başkanı Salih Demir'e bıçaklı saldırı

22.07.2023 19:39

Adana HÜDA-PAR İl Başkanı Salih Demir parti binası önünde bıçaklandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Seyhan ilçesindeki HÜDA PAR İl Başkanlığı binasında meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, il binasına girerek HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir ile il sekreteri Sacit Pişgin'e yönelik bıçaklı saldırı düzenledi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Adana HÜDA-PAR İl Başkanı Salih Demir, parti binası önünde bıçaklandı

İL BAŞKANI YARALANDI

İl başkanı Salih Demir ile il sekreteri Sacit Pişgin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Adana HÜDA-PAR İl Başkanı Salih Demir, parti binası önünde bıçaklandı

İL SEKRETERİ HAYATINI KAYBETTİ, ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Tedaviye alınan yaralılardan İl Sekreteri Sacit Pişgin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis, İl Başkanlığı önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: İHA
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Adana, 3. Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana HÜDA-PAR İl Başkanı Salih Demir'e bıçaklı saldırı - Son Dakika


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