ADANA Husumetli oldukları teyze oğulları tarafından silahlı saldırıya uğradılar - Son Dakika

Husumetli oldukları teyze oğulları tarafından silahlı saldırıya uğradılar

ADANA'da annelerinin havayoluyla gönderilen cenazesini almak için otomobille evden ayrılan Ercan ile İsmail Dinler kardeşler, teyze oğulları G.A. ile A.A. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Dinler kardeşler kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınırken, G.A. ile A.A.?nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, annesi Keziban Dinler Antalya'da vefat eden Ercan ile İsmail Dinler kardeşler, havayoluyla gönderilen cenazeyi almak için evden çıktı. Bu sırada otomobille seyir halindeyken teyze oğulları G.A. ile A.A. otomobille yanlarına geldi. Bu sırada G.A. ile A.A.?dan biri belindeki tabancayı çıkararak, Dinler kardeşlerin üzerine ateş açtı. Açılan ateş sunucu, Ercan Dinler göğsünden, İsmail Dinler ise bacağından yaralandı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren G.A. ile A.A. ise 01 C 7695 plakalı otomobile binerek olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 acil ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yeri inceleme ekipleri ise yaptığı çalışmada 7 adet boş kovan buldu. Olayı gören bir vatandaş, 'İki otomobil yan yana geldi, içindekiler konuşurken bir anda silah seslerini duyduk. Önce otomobilden sıktı, sonra da inip 3 el daha ateş etti. Yakından sıktıkları isabet etmedi. Sonra otomobile binip kaçtılar. Bunlar akraba, meselenin ne olduğunu bilmiyoruz' dedi.

Yaralılar kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınırken, polis, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Kuzenlerin arasında 30 yıl önce bilinmeyen bir nedenden dolayı husumet olduğu öne sürüldü.