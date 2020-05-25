ADANA İçerisinde esrar bulunan otomobille kaçarken polis aracına çarpınca yakalandılar - Son Dakika

İçerisinde esrar bulunan otomobille kaçarken polis aracına çarpınca yakalandılar

ADANA'da polis uygulama noktasında durmayıp, caddede kurulu bariyere çarpıp kaçarken, bir polis aracına çarpınca duran otomobilde 3 şüpheliden 2'si yakalandı. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, şüphelilerin üzerlerindeki esrarı yola attığı görüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde yaptığı uygulamada şüpheli buldukları 61 JB 855 plakalı otomobili durdurmak istedi. Otomobilde bulunan 3 şüpheli, uygulama noktasında durmayarak caddelerde kurulu bariyerlere çarparak kaçmaya çalıştı. Daha sonra bir polis aracına da çarpan şüpheliler, otomobilin kullanılamaz hale gelmesi üzerine yaya kaçmaya çalıştı. Yaşanan kovalamacada üstlerinde bulunan esrarı yola atan şüphelilerden 2'si yakalandı, diğeri ara sokaklardan kaçtı. Şüphelilerin çarptığı polis aracındaki iki polis, baş ağrısı ve mide bulantısı sebebiyle 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

EVDEN ÇIKIP İZLEDİLER

Gözaltına alınan 2 şüpheli Akıncılar Polis Merkezi'ne götürüldü, kaçan zanlının yakalanması için çalışmalar sürerken, çevrede oturan vatandaşların evlerinden caddeye çıkıp, yaşananları sosyal mesafe kuralına uymadan izledikleri görüldü. Şüphelilerin polis aracına çarptıktan sonra yaya olarak kaçmaya çalışması bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.