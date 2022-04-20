Adana İdmanyurdu'nda toplu istifa - Son Dakika
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Adana İdmanyurdu'nda toplu istifa

20.04.2022 12:15
Adana İdmanyurdu'nda toplu istifa

Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Adana İdmanyurdu'nda Sportif Direktör Eren Matyar ile birlikte Teknik Direktör Meryem Özyumşak, Yardımcı Antrenör Burhan Şen ve Kaleci Antrenörü Oktay Aydın istifa etti.

Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Adana İdmanyurdu'nda Sportif Direktör Eren Matyar ile birlikte Teknik Direktör Meryem Özyumşak, Yardımcı Antrenör Burhan Şen ve Kaleci Antrenörü Oktay Aydın istifa etti.

Sportif Direktör Eren Matyar, takımın oluşmasında yönetim olarak büyük çabalar harcadıklarını ve ligde başarılı sonuçlar aldıklarını belirtirken, istifa gerekçelerinin Kulüp Başkanı Metin Taylancı ile fikir ayrılığı olduğunu söyledi.

Matyar, yaklaşık 7 aydır kulüpte sportif direktör olarak görev yaptığını hatırlatarak, "Bu süreçte Çukurova Üniversitesi yetkililerinden çok büyük destek aldık. Takımımız ilk haftalar liderliğe dahi yükseldi. Şu anda lig dördüncüsü. Sakatlıklar nedeniyle sıkıntılar yaşadık. Adanalı oyunculara yaşları küçük olmasına karşın şans verdik. Kaliteli bir yabancı oyuncu grubu ile çalıştık. Ben inanıyorum ki, bu takım daha iyi yerlere gelecektir. İstifamızın tek nedeni Kulüp Başkanı Metin Taylancı ile fikir ayrılığına düşmemizdir" diye konuştu.

Teknik Direktör Meryem Özyumşak da başarılı bir takım bıraktıklarını ifade ederek, "Uzun yıllar Adana İdmanyurdu'nun formasını giydim. Ardından teknik direktörlük görevinde bulundum. Teknik heyet olarak ayrılığımızın tek nedeni Kulüp Başkanı Metin Taylancı ile fikir ayrılığına düşmemizdir. Bunun dışında hiçbir neden yok. Adana İdmanyurdu'na bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum" dedi.

(İHA)

Adana İdmanyurdu'nda toplu istifa
Adana İdmanyurdu'nda toplu istifa

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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