Adana İl Emniyet Müdürlüğü'nden "Bilinçli Kadın Bilinçli Toplum" Projesi
1 saat önce
Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından kadınların bilinçlendirilmesine yönelik hazırlanan "Bilinçli Kadın Bilinçli Toplum" projesi hayata geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından kadınların bilinçlendirilmesine yönelik hazırlanan "Bilinçli Kadın Bilinçli Toplum" projesi hayata geçirildi.
Konuyla ilgili yapılan açıklamada, proje kapsamında ilk bilgilendirme toplantısının Seyhan
Bakım Yurdu Meslek Edindirme Merkezi'nde verildiği belirtildi.
Açıklamada, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü polislerince teknoloji bağımlılığı, genel güvenlik önlemleri, şahsa ve mala karşı işlenen suçlar ile dolandırıcılık yöntemleri hakkında kadın kursiyerlere bilgi verildiği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca eğitim çalışmasında Aile İçi Kadına Karşı Şiddet Büro Amirliği ekiplerince "Kadına Destek Uygulaması" (KADES) ile ilgili bilgilendirme de yapıldığı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 02:11 Kaynak: AA
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