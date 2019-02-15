Son Dakika Haberleri: Adana İl Emniyet Müdürlüğü'nden "Bilinçli Kadın Bilinçli Toplum" Projesi

Adana İl Emniyet Müdürlüğü'nden "Bilinçli Kadın Bilinçli Toplum" Projesi

1 saat önce

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından kadınların bilinçlendirilmesine yönelik hazırlanan "Bilinçli Kadın Bilinçli Toplum" projesi hayata geçirildi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü'nden
Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından kadınların bilinçlendirilmesine yönelik hazırlanan "Bilinçli Kadın Bilinçli Toplum" projesi hayata geçirildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, proje kapsamında ilk bilgilendirme toplantısının Seyhan Bakım Yurdu Meslek Edindirme Merkezi'nde verildiği belirtildi.

Açıklamada, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü polislerince teknoloji bağımlılığı, genel güvenlik önlemleri, şahsa ve mala karşı işlenen suçlar ile dolandırıcılık yöntemleri hakkında kadın kursiyerlere bilgi verildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca eğitim çalışmasında Aile İçi Kadına Karşı Şiddet Büro Amirliği ekiplerince "Kadına Destek Uygulaması" (KADES) ile ilgili bilgilendirme de yapıldığı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 02:11 Kaynak: AA

Adana Emniyet Müdürlüğü, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çarpışan Araçların, Park Halindeki Otomobillerin Üzerine Savrulduğu Kazada Faciadan Dönüldü Mersin Kadın Müdür Yardımcısı, Yolunu Kesen Eski Eşi Tarafından Öldürüldü

İş Adamına Şantaj Yapan 4 Kişi, Operasyonla Yakalandı Paralarını Çalan Hırsızların Arabasına Binen Kadın, Şüphelilerden Birini Isırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 15:40:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana İl Emniyet Müdürlüğü'nden "Bilinçli Kadın Bilinçli Toplum" Projesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]