Adana İl Gençlik ve Spor Müdürü Çintimar'dan milli hentbol sporcularına ziyaret

Adana İl Gençlik ve Spor Müdürü Muzaffer Çintimar, çalışmalarını kentte sürdüren 16 Yaş Altı Kız Hentbol Milli Takımı ile görüştü.

Moğolistan'daki At Yarışlarında Bu Yıl Şimdiye Kadar An Az Altı Çocuk Jokey Yaşamını Yitirdi

Kaynak: AA

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