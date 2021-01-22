Adana İl Jandarma Komutanı Albay Taşkın Keleş'ten AA'ya ziyaret - Son Dakika

Bölge Müdürü Firik de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek AA'nın çalışmaları hakkında Keleş'e bilgi verdi.

AA'nın çalışmalarından memnuniyet duyduklarını belirten Albay Keleş, personele de görevlerinde başarılar diledi.

Keleş, ziyaretinde, AA Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik 'ten kurumun çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Adana İl Jandarma Komutanı Albay Taşkın Keleş, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

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