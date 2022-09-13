Adana'da öğrencilerin bilgilerinin değiştirildiği iddiasına soruşturma - Son Dakika
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Adana'da öğrencilerin bilgilerinin değiştirildiği iddiasına soruşturma

13.09.2022 16:18
Adana'da öğrencilerin bilgilerinin değiştirildiği iddiasına soruşturma

Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin ders notları ve devamsızlık bilgilerinin usulsüz değiştirildiği öne sürülen lise hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin ders notları ve devamsızlık bilgilerinin usulsüz değiştirildiği öne sürülen lise hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Abbas Sıdıka Çalık Anadolu Lisesi'nde görevli bir öğretmenin, 27 Haziran'da şikayet dilekçesi verdiği belirtildi.

Dilekçede, bazı öğrencilerin kayıtlarının usulsüz değiştirildiği iddiasının olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dilekçe sahibinin, okulun 11-E sınıfında öğrenim gören ve robotik kodlama dersinde becerileri olan öğrencilere, bir müdür yardımcısının kişisel şifreleri ile okul ağ şifrelerinin verildiği, bu öğrencilerin bir süre sonra diğer öğrencilerin notlarını yükseltmeye, devamsızlık günlerini silmeye, düşürmeye başladıkları, bir öğrencinin velisinin dilekçe verdiği, ancak dilekçesinin işleme konulmadığı, bir öğrencinin başka liseye naklini isteyerek ayrılmasının ardından uygunsuz fotoğraflarının okulda yayıldığı, bu öğrencinin devamsızlığının idare tarafından değiştirildiği, okul idaresinin olayları üst makamlara duyurmadan kapatmaya çalıştıkları, kendisinin okulda herkesin bildiği bu durumları öğretmenler kurul toplantısında ifade ettiği ve kendisine 'mobbing uygulandığı' iddiaları hakkında ilçemiz tarafından yapılan ön inceleme sonucunda ilgililer hakkında soruşturma izni verilmesi teklif edilip, Kaymakamlık makamına teslim edilmiştir."

Açıklamada, Kaymakamlık tarafından 9 Ağustos'ta verilen iznin ardından okul müdürlüğü hakkında soruşturma başlatıldığı ve sürecin devam ettiği aktarıldı.

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Kaynak: AA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Anadolu Lisesi, Kaymakamlık, Adana, Güncel, Son Dakika

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