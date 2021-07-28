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Adana İl Milli Eğitim Müdürü Durgun'dan, YKS'de dereceye giren öğrencilere teşekkür - Son Dakika

Adana İl Milli Eğitim Müdürü Durgun'dan, YKS'de dereceye giren öğrencilere teşekkür

28.07.2021 17:26
Adana İl Milli Eğitim Müdürü Durgun'dan, YKS'de dereceye giren öğrencilere teşekkür, System.String[]

Adana İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, 2021 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavında (YKS) ilk 100'de dereceye giren öğrencilere teşekkür etti.

Adana İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, 2021 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavında (YKS) ilk 100'de dereceye giren öğrencilere teşekkür etti.

Durgun, yazılı açıklamasında, YKS sonuçlarına göre Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Sayısal ve Sözel birincilerinin kentten sınava girdiğini anımsattı.

YKS'nin yapıldığı 4 genel alanın 3'ündeki birincilikleri kentteki öğrencilerin aldığını belirten Durgun, ayrıca TYT Türkiye 3'üncüsü ve 5'incisi ile AYT Sayısal Türkiye 2'ncisi, 29'uncusu, 74'üncüsü ve 93'üncüsünün de Adana'dan çıktığı kaydetti.

Durgun, AYT Eşit Ağırlık Türkiye 7'ncisi ve 10'uncusu ile Yabancı Dil Alanı Türkiye 12'ncisinin de Adanalı öğrenciler olduğunu belirterek, "İlimiz, ilk 100'de 19 derece alarak büyük bir başarıya imza atmıştır." ifadesini kullandı.

Dereceye giren tüm öğrencilere teşekkür eden Durgun, "İçinde bulunduğumuz salgın koşullarına rağmen canla başla çalışarak bizlere bu gururu yaşatan tüm çocuklarımıza teşekkür ediyorum, ayrıca vermiş oldukları desteklerden ötürü tüm öğretmen, idareci, personel ve bu sürecin olmazsa olmazı değerli velilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu başarı hepimizin." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklanan sınav sonuçlara göre, TYT Türkiye ve AYT Sayısal Türkiye birincisi Ali Eren Çakıcılı'nın Kozan Fen Lisesi, TYT Türkiye 3'üncüsü Hatice Nur Gürbüz'ün Adana Fen Lisesi, AYT Sözel Türkiye 1'incisi Hasan Mert'in Özel Adana Final Okulları ve AYT Sayısal Türkiye 2'ncisi Hatice Nur Gürbüz'ün Adana Fen Lisesi öğrencisi olduğu bildirilmişti.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, milli eğitim bakanlığı, Türkiye, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana İl Milli Eğitim Müdürü Durgun'dan, YKS'de dereceye giren öğrencilere teşekkür - Son Dakika


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