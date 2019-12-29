Adana İl Sağlık Müdürlüğünden hasta yoğunluğu açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Adana İl Sağlık Müdürlüğünden hasta yoğunluğu açıklaması - Son Dakika

Adana İl Sağlık Müdürlüğünden hasta yoğunluğu açıklaması

6 saat önce

Adana İl Sağlık Müdürlüğü, acil servislerin asıl hedef hasta kitlesi olan vakalara yoğunlaşabilmesi için mevsimsel grip nezle ve üst solunum yolu hastalarının öncelikli olarak Aile Sağlığı Merkezlerine başvurmaları istendi.

Adana İl Sağlık Müdürlüğünden hasta yoğunluğu açıklaması, System.String[]

Adana İl Sağlık Müdürlüğü, acil servislerin asıl hedef hasta kitlesi olan vakalara yoğunlaşabilmesi için mevsimsel grip nezle ve üst solunum yolu hastalarının öncelikli olarak Aile Sağlığı Merkezlerine başvurmaları istendi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, yaşanılan soğuk hava koşulları sebebiyle mevsimsel grip, nezle ve üst solunum yolu enfeksiyonu vakalarında artış olduğu belirtildi.

Söz konusu mevsimsel rahatsızlıkların hafta içi gündüz saatleri ile esnek mesai kapsamında akşam saatlerinde hizmet veren Aile Sağlığı Merkezlerinde aile hekimleri tarafından kolaylıkla teşhis ve tedavi edilebildiğinin aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu rahatsızlıklarda, ateş öksürük ve burun akıntısı gibi belirtilerin görülmeye başlandığı ilk saatlerde öncelikle Aile Sağlığı Merkezlerimize başvurulması halinde yaşanan rahatsızlık hızlıca teşhis edilip, vakit kaybetmeden gereken tedaviye başlanabilecektir. Acil sağlık müdahalesi gerektirmeyen söz konusu mevsimsel grip, nezle ve üst solunum yolu enfeksiyonu vakalarının Aile Sağlığı Merkezlerimize başvurmaksızın, vakit kaybederek akşam saatlerinde hastanelerimizin acil servislerine başvurması sonucunda, olağan dışı yoğunluk oluşmaktadır. Acil servislerimizin asıl hedef hasta kitlesi olan vakalara yoğunlaşabilmesi için mevsimsel grip, nezle ve üst solunum yolu hastalarımızın daha rahat koşullarda hizmet alabilecekleri Aile Sağlığı Merkezlerine öncelikle başvurmaları rica ederiz."

Acil Servis, Adana, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 09:02 Kaynak: AA
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