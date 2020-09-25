Adana İl Sağlık Müdürü Nacar başkanlığında Kovid-19 bilgilendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika

Adana İl Sağlık Müdürü Halil Nacar başkanlığında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Nacar, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kentte sağlık hizmetleri sunumunu en üst seviyeye çıkartmayı amaçladıklarını anlatan Nacar, Kovid-19 ile mücadelede vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmesi gerektiğini kaydetti.

Nacar, Kovid-19 şüphesi taşıyanlar için mobil müdahale ve nakil araçları tahsis edildiğini belirterek, "Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şu anda Kovid-19 olma ihtimali olan vatandaşlar için evinde müdahale ve tedavi sağlayan doktorlu ekiplerimiz var. Hastanın dışarıyla temasını kesip direkt evinde tedavi ediyoruz, eğer şikayet ve bulguları kötüyse hastaneye naklini sağlıyoruz. Çağrı merkezimiz aracılığıyla pozitif olan hastaları arıyoruz ve onlara nasıl olduklarını, şikayetlerinde artış olup olmadığını, herhangi bir probleminin veya kafasına takılan bir soru olup olmadığını soruyoruz." dedi.