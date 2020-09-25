Adana İl Sağlık Müdürü Nacar: Hasta sayımız kapasitenin yüzde 3'ü oranında (2) - Yeniden - Son Dakika

Adana İl Sağlık Müdürü Nacar: Hasta sayımız kapasitenin yüzde 3'ü oranında (2) - Yeniden

Sayın Yazı İşleri Müdürleri'nin dikkatine: 'Adana İl Sağlık Müdürü Nacar: Hasta sayımız kapasitenin yüzde 3'ü oranında' başlıklı haberimizi 'günlük vaka sayısı' ifadesini kaldırarak yeniden veriyoruz.

Adana İl Sağlık Müdürü Nacar: Hasta sayımız kapasitenin yüzde 3'ü oranında (2) - Yeniden, System.String[]

Sayın Yazı İşleri Müdürleri'nin dikkatine:

'Adana İl Sağlık Müdürü Nacar: Hasta sayımız kapasitenin yüzde 3'ü oranında' başlıklı haberimizi 'günlük vaka sayısı' ifadesini kaldırarak yeniden veriyoruz.

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Gülşah ÖZGEN- Yusuf KANTARLI/ADANA, - ADANA İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halil Nacar, koronavirüsle mücadelede gereken kapasitenin yeterli olduğunu, toplam tedavi gören hasta sayısının 250-300 aralığında seyrettiğini kaydetti. Nacar, "Doluluk oranı kontrolümüz altında. Hasta sayımız şu anda mevcut kapasitemizin yüzde 3-4'üne denk geliyor. Ciddi bir artışımız da yok" dedi.İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halil Nacar'ın başkanlığında Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimlik konferans salonunda Covid-19 pandemisi bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Emrah Ceviz, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ali Tanju Altunsu, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Adnan Atılgan, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dt. Süleyman Dilek ile çok sayıda basın mensubu katıldı.HASTA SAYISI 300-400 ARALIĞINDAAdana'da tedavi gören hasta sayısının 250-300 aralığında olduğunu açıklayan İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halil Nacar, "Hasta sayımız şu anda mevcut kapasitemizin yüzde 3- 4'üne denk geliyor. Yani hastanelerden mesela günlük 70-80 kişi çıkartıyoruz, 25- 30 kişi yatırıyoruz. Çok değişken bir sayımız var ama şu anda 250-300 bandında gidiyoruz. Hasta sayımızda toplamda ciddi bir artışımız yok" dedi.'HASTALAR ARAÇLARLA TAŞINIYOR'Nacar, kentteki tüm hastanelerde pozitif, kuvvetli şüpheli ya da ev karantinası kararı verilen kişilerin evlerine araçlarla taşındığını vurgulayarak, "Şu an için Adana'da hacmimizin üzerinde bir şey yok. Yatak ve servis doluluk oranlarımız kontrolümüz altında. Yani hasta varsa yerimiz var, yoğun bakımlarda yerimiz var, solunum cihazlarımız var, insan kaynağı gerekiyorsa tüm sağlık personelimiz var. Laboratuvar görüntüleme sistemlerimiz üst düzeyde, çok hızlı. Yoğun bakımlardaki teknik alt yapılarımız standartlarında. Bazı yerlerde standartların üzerinde yoğun bakım imkanlarımız da var" diye konuştuAKTİF BULGULAR OLUNCA TEST YAPTIRILMALI Koronavirüs olduğu tespit edilen kişi ile temas ettiğini düşünerek bulgu göstermeden test yaptırmak isteyen vatandaşlar olduğunu belirten Uzm. Dr. Halil Nacar, "Beklentiyi karşılayalım deyip testi yapıyoruz. Negatif çıkıyor. Virüsün bulaşıp, görünmesinin bir süresi var. Hemen test yaptırıp negatif sonucu alan rahatlıyor. Halbuki bulaşmış ancak haberi olmayabilir. Negatif sonuç bizim için gerçek değil, sadece fikir. 6- 7 saatte sonuç alıyoruz. Keyfi ya da şüphe üzerine test yaptırmak isteyenler ile sürüntü sayımızı arttırdığımız takdirde sonuç alma saatimizi uzatma durumumuz var. Onun için mümkün olduğunca kuvvetli şüphelilerden sürüntü alalım ve ilaca erken başlayalım. Çünkü ilaca erken başlandığında etkinlik daha yüksek oluyor, daha çabuk izolasyonlar başlıyor. Aktif bulgu olduğu halde test yapılmıyorsa, bu bizim için bir sorundur" diye konuştu.ÇAĞRI MERKEZLERİ İLE HASTALARA ULAŞIYORUZKoronavirüsle mücadelede iki çağrı merkezinden yararlandıklarını kaydeden Nacar, şöyle konuştu:

"Bunun bir tanesinde 24 saat vatandaşımız bizi arıyor. 677 kişi aradı bizi. Hasta arayıp şikayetlerini anlattığında ya da durumunun kötüye gittiğini söylediğinde biz onun TC kimlik numarası üzerinden tüm verilerine ulaşabiliyoruz. Adana Şehir Hastanesi'nde şu anda hastalara evinde bakan doktorlu ekipler var. Hastanın evine araç ile gidiyoruz, eğer şikayetleri anlattığı kadar kötüyse ve desteğe ihtiyacı varsa 112 ile hastaneye naklini sağlıyoruz. Bir çağrı merkezimizde de biz pozitifleşen hastaları arıyoruz. 2, 7 ve 9'uncu günlerde arayıp durumunu soruyoruz. Buradan da dün 1843 arama yaptık."


Adana İl Sağlık Müdürü Nacar: Hasta sayımız kapasitenin yüzde 3'ü oranında (2) - Yeniden
Adana İl Sağlık Müdürü Nacar: Hasta sayımız kapasitenin yüzde 3'ü oranında (2) - Yeniden
Adana İl Sağlık Müdürü Nacar: Hasta sayımız kapasitenin yüzde 3'ü oranında (2) - Yeniden
Adana İl Sağlık Müdürü Nacar: Hasta sayımız kapasitenin yüzde 3'ü oranında (2) - Yeniden
Adana İl Sağlık Müdürü Nacar: Hasta sayımız kapasitenin yüzde 3'ü oranında (2) - Yeniden

Araştırma Hastanesi, İl Sağlık Müdürü, Koronavirüs, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 14:11 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adana İl Sağlık Müdürü Nacar: Hasta sayımız kapasitenin yüzde 3'ü oranında (2) - Yeniden - Son Dakika

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