Adana İl Sekreteri Saldırı Sonucu Şehit Oldu - Son Dakika
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Adana İl Sekreteri Saldırı Sonucu Şehit Oldu

22.07.2023 21:29

Adana İl Sekreteri Sacid Pişgin namazda saldırıya uğrayarak şehit oldu. İl Başkanı Salih Demir ise tedavi altında. Olayın tam olarak aydınlatılması için takipçisiyiz.

HÜDA PAR Adana İl Başkanlığına düzenlenen bıçaklı saldırıda İl Sekreteri Sacit Pişgin hayatını kaybetti. Olayın ardından açıklama yapan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Katil veya katillerine ve bu menfur saldırının arkasındaki güçlere; partimizi, kardeşlerimizi hedef gösterenlere lanet olsun. Salih başkanımıza acil şifalar diliyorum. Olayın takipçisiyiz, bütün yönleriyle tam olarak aydınlatılmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

BIÇAKLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİ

Adana'da HÜDA PAR İl Başkanlığı binasına bıçaklı saldırı düzenlendi. Olay esnasında mescitte namaz kılan İl Başkanı Salih Demir yaralanırken, Sacit Pişgin yaşamını yitirdi. Saldırgan şahıs ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

YAPICIOĞLU'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Saldırının ardından HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan ilk açıklama geldi. Twitter hesabından paylaşım yapan Yapıcıoğlu, şunları söyledi: "İnna lillahi ve inna ileyhi raci'un. Hepimiz Allah'a aidiz ve muhakkak ki dönüşümüz de O'nadır.

"OLAYIN TAKİPÇİSİYİZ"

İlahî huzura/namaza durmuşken saldırıya uğrayan Adana İl Sekreterimiz Sacid Pişgin kardeşimiz şehid oldu, İl Başkanımız Salih Demir kardeşimizin tedavisi devam ediyor. Şehidimize rahmet olsun. Katil veya katillerine ve bu menfur saldırının arkasındaki güçlere; partimizi, kardeşlerimizi hedef gösterenlere lanet olsun. Salih başkanımıza acil şifalar diliyorum. Olayın takipçisiyiz, bütün yönleriyle tam olarak aydınlatılmasını bekliyoruz."

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