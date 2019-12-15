Adana imam nikahlı eşini, sokak ortasında pompalı tüfekle yaraladı - Son Dakika
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Adana imam nikahlı eşini, sokak ortasında pompalı tüfekle yaraladı

6 saat önce

İmam nikahlı eşini, sokak ortasında pompalı tüfekle yaraladıADANA'da, Serhat S. (27), sokak ortasında tartıştığı imam nikahlı eşi Fadime Y.'yi (19), pompalı tüfekle vurarak yaraladı.

İmam nikahlı eşini, sokak ortasında pompalı tüfekle yaraladı

ADANA'da, Serhat S. (27), sokak ortasında tartıştığı imam nikahlı eşi Fadime Y.'yi (19), pompalı tüfekle vurarak yaraladı.

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi 3811 Sokak'ta meydana geldi. İmam nikahlı Serhat S. ve Fadime Y., iddiaya göre sokak ortasında henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine babasına ait minibüsten pompalı tüfeği alan Serhat S., iki çocuğunun annesi Fadime Y.'ye ateş açtı. Fadime Y., eline, yüzüne ve göğsüne isabet eden saçmalarla yaralanırken, Serhat S., minibüsle ve tüfekle kaçtı. Serhat S., minibüsü ve suç aletini olay yerinin yaklaşık 300 metre uzağındaki babasının evinin önüne bırakıp, kayıplara karıştı. Fadime Y. ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Fadime Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Serhat S.'nin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Adana imam nikahlı eşini, sokak ortasında pompalı tüfekle yaraladı

Yüreğir, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 11:35 Kaynak: DHA
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