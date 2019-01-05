Son Dakika Haberleri: Adana 'İnsan Kendi Canını Öldürür Mü?'

Adana 'İnsan Kendi Canını Öldürür Mü?'

1 saat önce

Babasının dövdüğü Mertcan, yaşam savaşını kaybetti (2)'İNSAN KENDİ CANINI ÖLDÜRÜR MÜ?'Babası tarafından dövülerek ağır yaralanan ve tedavi görüdüğü hastanede hayatını kaybeden Mertcan Yılmaz'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Babasının dövdüğü Mertcan, yaşam savaşını kaybetti (2)

'İNSAN KENDİ CANINI ÖLDÜRÜR MÜ?'

Babası tarafından dövülerek ağır yaralanan ve tedavi görüdüğü hastanede hayatını kaybeden Mertcan Yılmaz'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Dedesi Hüseyin Özger, "Böyle bir şey var mı dünyada? 6 yaşındaki çocuğu bile bile bir insan öldürür mü? Kendi evladını, kendi canını öldürür mü?" diye tepki gösterdi.

Torunun 5 gün hastanede yattığını anlatan Özger, "Kafasına süpürgenin sapıyla vurmuş. Daha önce de şiddet uygulamış. Ama biz bilmiyorduk. Böyle bir insan mı olur? Böyle bir baba mı olur? Hiçbir canlı bunu yapmaz" dedi. Minik çocuğun cenazesinin, otopsinin ardından tekrar götüreleceği İskenderun'da toprağa verileceği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 02:58 Kaynak: DHA

Adli Tıp Kurumu, Adana, Güncel
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