Adana iş insanlarına sahte senet düzenleyen şebeke 186 milyonluk vurgun yapmış - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana iş insanlarına sahte senet düzenleyen şebeke 186 milyonluk vurgun yapmış - Son Dakika

Adana iş insanlarına sahte senet düzenleyen şebeke 186 milyonluk vurgun yapmış

6 saat önce

İş insanlarına sahte senet düzenleyen şebeke 186 milyonluk vurgun yapmışADANA'da, iş insanlarının imzalarını taklit ederek 186 milyonluk vurgun yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2'si avukat 6 kişi tutuklandı.

İş insanlarına sahte senet düzenleyen şebeke 186 milyonluk vurgun yapmış

ADANA'da, iş insanlarının imzalarını taklit ederek 186 milyonluk vurgun yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2'si avukat 6 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerine ihbarda bulunan iş insanı imzasının taklit edilerek, kendi adına 5 milyon liralık senet hazırlandığını ve icra işleminin başlatıldığını söyledi. Harekete geçen ekipler, savcılıktan alınan izinle, teknik ve fiziki takibe başladı. Yapılan çalışma sonucu şebekenin aynı yöntemle, zengin iş insanları adına sahte senet düzenleyip 186 milyon lira senet hazırlayıp icra başlattıkları ortaya çıktı. Adana ve İstanbul'da 14 şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, 14 Şubat'ta 13 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 30 bin liralık sahte senet ve çok sayıda dijital malzemeye el koydu. Aralarında özel banka çalışanı N.P.'nin de olduğu şüphelilerin, bu bankada yüklü hesapları olan iş insanlarının hesap ve imza sirkülerinin bilgilerini, çeteye verdiği saptandı. Daha sonra avukat olan F.P. ve O.Y.'nın de bu kişiler hakkında icra işlemi başlattığı öğrenildi. Emniyetteki sorgularında suçlamaları kabul etmeyen şüphelilerden F.P ve O.Y.'nin de aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklandı. 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana iş insanlarına sahte senet düzenleyen şebeke 186 milyonluk vurgun yapmış

Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 11:35 Kaynak: DHA
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