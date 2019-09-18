Son Dakika Haberleri: Adana iş kadınını darp eden şüpheliler serbest
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Adana iş kadınını darp eden şüpheliler serbest

2 saat önce

Adana'da müteahhit ve işletmeci Ebru Berköz Karaca'yı (48) dövdükten sonra üzerine siyah renkli sıvı döktüğü iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli, serbest bırakıldı.

Adana'da müteahhit ve işletmeci Ebru Berköz Karaca'yı (48) dövdükten sonra üzerine siyah renkli sıvı döktüğü iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli, serbest bırakıldı.

Olay, önceki gün saat 21.00 sıralarında Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Göl Kenarı Yolu'nda işletmecilik yapan Ebru Berköz Karaca, daha önce bir mekanın işletmesi konusunda mahkemelik olduğu L.G. ve O.G. ile karşılaştı. Hazine arazisi üzerine kurulu mekanın işletmesi konusunda anlaşmazlık yaşadığı bu 2 kişi tarafından önce tehdit, ardından da darp edilen Karaca, üzerine dökülen siyah renkli sıvı madde nedeniyle hastaneye götürüldü. Tedavisi tamalanan Karaca, taburcu edildi. Hazine arazisi üstüne kurulu olan, ancak yapı kayıt belgesi olan mekanını 5 yıldır işlettiğini ve bu mekanı aynı zamanda dernek ve inşaat firması bürosu olarak kullandığını dile getiren iş kadını Ebru Berköz Karaca, komşusu L.G. ve O.G.'nin mekanına el koymak istediğini ve aralarındaki tartışmanın bu nedenle çıktığını öne sürdü.

Olayın ardından Karaca, Fatih Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayette bulundu. Bunun üzerine olayla ilgili L.G. ve O.G. isimli 2 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. L.G. ile O.G., sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.

Adana iş kadınını darp eden şüpheliler serbest

Ebru Berköz Karaca, Menderes, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:45 Kaynak: DHA
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