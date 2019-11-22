Adana iş yerinde çıkan yangında ayakkabılar kül oldu

İş yerinde çıkan yangında ayakkabılar kül oldu

ADANA'da çeyiz ürünleri ve ayakkabı satan işyerinin üst katında henüz nedeni belirlenemeyen bir yangın meydana geldi. Yangında işyerindeki çeyiz ürünleri ve yan tarafında bulunan ayakkabıcıda çok sayıda ürün kül oldu.

Yangın, Seyhan ilçesine bağlı Cemal Gürsel Caddesi Nalbant Halil Sokak'ta bulunan çeyizci ve ayakkabıcının üst katında meydana geldi. Yangında çeyizlik ürünler ve ayakkabılar kül oldu. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangının kısa sürede büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangının çevredeki ayakkabı dükkanlarına da sıçramaması için itfaiye erleri yoğun çaba sarf etti. Bölgede önlem amacıyla kısa süreliğine elektrikler kesilirken polis ekipleri caddeyi trafiğe kapadı.

Çevredeki esnafında destek verdiği soğutma çalışmaları devam ediyor.