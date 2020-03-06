Adana işe giderken başından vurularak öldürüldü - Son Dakika
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Adana işe giderken başından vurularak öldürüldü

18 dakika önce

İşe giderken başından vurularak öldürüldüADANA'da yaya olarak işe giderken uğradığı silahlı saldırıda başından vurulan Hasan Erdemci (45), yaşamını yitirdi.

İşe giderken başından vurularak öldürüldü

ADANA'da yaya olarak işe giderken uğradığı silahlı saldırıda başından vurulan Hasan Erdemci (45), yaşamını yitirdi.

Olay, saat 07.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Doğankent Cumhuriyet Mahallesi 5527 Sokak'ta meydana geldi. Bir akaryakıt istasyonunda çalışan Hasan Erdemci, sabah işe gitmek için evden çıktı. Evinden birkaç yüz metre uzaklaşan Erdemci, sokak ortasında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin tabancalı saldırısına uğradı. Başından vurulan Erdemci, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise kaçtı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erdemli, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Adana işe giderken başından vurularak öldürüldü

Adana Yüregir, Doğankent, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 09:37 Kaynak: DHA
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