Adana iskele çöktü, 2'si ağır 3 işçi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana iskele çöktü, 2'si ağır 3 işçi yaralandı - Son Dakika

Adana iskele çöktü, 2'si ağır 3 işçi yaralandı

6 saat önce

İskele çöktü, 2'si ağır 3 işçi yaralandıADANA'da, öğrenci yurdu inşaatındaki vincin çökmesi sonucu 2'si ağır 3 işçi yaralandı.

İskele çöktü, 2'si ağır 3 işçi yaralandı

ADANA'da, öğrenci yurdu inşaatındaki vincin çökmesi sonucu 2'si ağır 3 işçi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Sarıçam İlçesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Yapımı devam eden bin yataklı öğrenci yurdu inşattının dış sıvasını yapan 3 işçi, iskelenin çökmesi sonucu 5 metre yükseklikten aşağı düştü. İşçilerden 2'si ağır yaralandı. Kazanın ardından 112 ekipleri, yaralı işçilerin hastaneye kaldırdı. İnşattaki çalışmayada ara verildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Adana iskele çöktü, 2'si ağır 3 işçi yaralandı

İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:45 Kaynak: DHA
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