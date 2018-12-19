Son Dakika Haberleri: Adana İşte Oğuzhan'ın Başındaki Yorgun Mermi

Adana İşte Oğuzhan'ın Başındaki Yorgun Mermi

3 saat önce

Adana'da ailesi tarafından sarhoş sanılan ve evde baygın haldeyatarken kaldırıldığı hastanede kafasına yorgun mermi isabet ettiğiortaya çıkan Oğuzhan Çimen'in (25) kafasından çıkarılacak mermi,balistik incelemeye alınacak.

Adana'da ailesi tarafından sarhoş sanılan ve evde baygın halde

yatarken kaldırıldığı hastanede kafasına yorgun mermi isabet ettiği

ortaya çıkan Oğuzhan Çimen'in (25) kafasından çıkarılacak mermi,

balistik incelemeye alınacak.

Sarıçam ilçesi Orhan Gazi Mahallesi'nde iddiaya göre, Oğuzhan

Çimen'in ailesi, evde baygın halde yatan çocuklarının içki içip

sarhoş olduğunu düşündü. Ailesi, daha sonra durumundan şüphelenip,

Çimen'i özel bir hastaneye götürdü. Burada tetkikleri yapılan

Çimen'in alkol nedeniyle baygınlık geçirdiği belirtilerek, evine

gönderildi. Ancak 2 gün boyunca uyanmayan Çimen'in durumundan

şüphelenen ailesi, Çukurova Üniversitesi Balcalı Eğitim ve Araştırma

Hastanesi'ne götürdü. Burada sağlık kontrolü yapılan Çimen'in

başında mermi çekirdeği olduğu tespit edildi.

MERMİNİN GÖRÜNTÜSÜ ÇIKTI

Oğuzhan Ç.'nin çekilen baş filminde merminin giriş yaptığı, beyne

zarar verdiği belirtildi. Soruşturmayı sürdüren polis ekipleri ise,

Çimen'in ameliyatla kafasından çıkarılacak mermi çekirdeği üzerinden

incelemelerde bulunacak. Balistik incelemeye gidecek merminin hangi

tabancadan çıktığı tespit edilecek.

Kafasındaki merminin 2 gün önce isabet ettiği değerlendirilen ve

sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen Oğuzhan Çimen, bugün

ameliyata alınacak. Yoğun bakımda tedavisi süren Çimen'in hayati

tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:25 Kaynak: DHA

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