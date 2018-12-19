Adana İşte Oğuzhan'ın Başındaki Yorgun Mermi

Adana
'da ailesi tarafından sarhoş sanılan ve evde baygın halde
yatarken kaldırıldığı hastanede kafasına yorgun mermi isabet ettiği
ortaya çıkan Oğuzhan Çimen'in (25) kafasından çıkarılacak mermi,
balistik incelemeye alınacak. Sarıçam
ilçesi Orhan Gazi
Mahallesi'nde iddiaya göre, Oğuzhan
Çimen'in ailesi, evde baygın halde yatan çocuklarının içki içip
sarhoş olduğunu düşündü. Ailesi, daha sonra durumundan şüphelenip,
Çimen'i özel bir hastaneye götürdü. Burada tetkikleri yapılan
Çimen'in alkol nedeniyle baygınlık geçirdiği belirtilerek, evine
gönderildi. Ancak 2 gün boyunca uyanmayan Çimen'in durumundan
şüphelenen ailesi, Çukurova Üniversitesi
Balcalı Eğitim ve Araştırma
Hastanesi'ne götürdü. Burada sağlık kontrolü yapılan Çimen'in
başında mermi çekirdeği olduğu tespit edildi.
MERMİNİN GÖRÜNTÜSÜ ÇIKTI
Oğuzhan Ç.'nin çekilen baş filminde merminin giriş yaptığı, beyne
zarar verdiği belirtildi. Soruşturmayı sürdüren polis ekipleri ise,
Çimen'in ameliyatla kafasından çıkarılacak mermi çekirdeği üzerinden
incelemelerde bulunacak. Balistik incelemeye gidecek merminin hangi
tabancadan çıktığı tespit edilecek.
Kafasındaki merminin 2 gün önce isabet ettiği değerlendirilen ve
sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen Oğuzhan Çimen, bugün
ameliyata alınacak. Yoğun bakımda tedavisi süren Çimen'in hayati
tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.