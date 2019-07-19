Son Dakika Haberleri: ADANA İTFAİYE ERİ, KİRPİYİ YANMAKTAN KURTARDI
Son Dakika Güncel Haber

ADANA İTFAİYE ERİ, KİRPİYİ YANMAKTAN KURTARDI

51 dakika önce

Adana'da itfaiye eri Hüseyin Çalışkan (52), yanan çalıların arasında gördüğü bir kirpiyi alevlerden kurtardı.

Adana'da itfaiye eri Hüseyin Çalışkan (52), yanan çalıların arasında gördüğü bir kirpiyi alevlerden kurtardı.
Çukurova ilçesindeki Şambaydı Mahallesi'nde çalılıklarda yangın çıktı. Vatandaşların ihbarıyla yangın yerine Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye erlerinden Hüseyin Çalışkan, alevlerin arasında bir kirpi gördü. Kirpinin etrafındaki alevleri suyla söndüren Çalışkan daha sonra kirpiyi avuçlarının arasına alarak yanan yerden uzak bir yere koydu. Yangın bir süre sonra söndürülürken Hüseyin Çalışkan bir yandan itfaiye hortumunun suyuyla kirpiyi serinletip diğer yandan soğutma çalışması yaptı. Kahraman itfaiye eri Çalışkan, bölgeden ayrılırken kirpiyi güvenli bir bahçeye bıraktı.
ADANA İTFAİYE ERİ, KİRPİYİ YANMAKTAN KURTARDI
Hüseyin Çalışkan, İtfaiye, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 10:31 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenomen Aytuğ Ergen, Güven Bana programından kazandığı parayı ne yapacağını açıkladı Önce öldürüp, sonra yakmışlardı! Dehşetin tutuklu tek sanığı şarkıcı Tarkan'ın kuzeni tahliye edildi Fazıl Say, Erdaoğan'a hakaretten ceza alan Zuhal Olcay'a destek oldu Trabzonspor, Erce Kardeşler transferini KAP'a bildirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 11:22:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ADANA İTFAİYE ERİ, KİRPİYİ YANMAKTAN KURTARDI
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]