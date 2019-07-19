ADANA İTFAİYE ERİ, KİRPİYİ YANMAKTAN KURTARDI
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Adana'da itfaiye eri Hüseyin Çalışkan (52), yanan çalıların arasında gördüğü bir kirpiyi alevlerden kurtardı.
Adana Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 10:31 Kaynak: DHA
'da itfaiye eri Hüseyin Çalışkan
(52), yanan çalıların arasında gördüğü bir kirpiyi alevlerden kurtardı. Çukurova
ilçesindeki Şambaydı Mahallesi'nde çalılıklarda yangın çıktı. Vatandaşların ihbarıyla yangın yerine Adana Büyükşehir Belediyesi
'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye erlerinden Hüseyin Çalışkan, alevlerin arasında bir kirpi gördü. Kirpinin etrafındaki alevleri suyla söndüren Çalışkan daha sonra kirpiyi avuçlarının arasına alarak yanan yerden uzak bir yere koydu. Yangın bir süre sonra söndürülürken Hüseyin Çalışkan bir yandan itfaiye hortumunun suyuyla kirpiyi serinletip diğer yandan soğutma çalışması yaptı. Kahraman itfaiye eri Çalışkan, bölgeden ayrılırken kirpiyi güvenli bir bahçeye bıraktı.
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