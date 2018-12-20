Son Dakika Haberleri: Adana İyi Parti İlçe Binasına Silahlı Saldırıda Bulunan Şüpheli Yakalandı

Adana İyi Parti İlçe Binasına Silahlı Saldırıda Bulunan Şüpheli Yakalandı

1 saat önce

Adana'da İYİ Parti Sarıçam İlçe Başkanlığı'na silahlı saldırıda bulunan Abdullah G. yakalandı.

Adana'da İYİ Parti Sarıçam İlçe Başkanlığı'na silahlı saldırıda bulunan Abdullah G. yakalandı. Abdullah G., olayı ilçe başkanının oğlu ile arasındaki husumet nedeniyle yaptığını söyledi.

18 Aralık'ta Sarıçam İlçesi Şahintepe Mahallesi'nde iddiaya göre, İYİ Parti Sarıçam İlçe Başkanlığı'na sabah saatlerinde gelen partililer camda ve duvarda kurşun izlerine rastladı. İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri ilçe binasında inceleme yaptı. Ekipler camda 1, duvarda ise 2 tabanca mermisi izine rastladı. Saldırının gece geç saatte yapıldığını saptayan ekipler ayrıca, refüjde de 3 boş kovan buldu.

Olayın ardından soruşturma başlatan polis, çevredeki güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Polis, olayda kullanılan otomobilin plakasını tespit edip ardından da şüpheli Abdullah G.'yi yakaladı. Emniyete götürülen şüpheli Abdullah G., İlçe başkanını oğlu Kürşat K. ile yakın arkadaştık. Kendisine maddi ve manevi çok destek verdim. Ancak ben cezaevine girince, içeride beni hiç arayıp sormadı. Bu yüzden aramızda husumet çıktı. Olayı bu yüzden gerçekleştirdim dedi.

Abdullah G. sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:35 Kaynak: DHA

Şahintepe Mahallesi, Sarıçam, Adana, İYİ Parti, Güncel
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