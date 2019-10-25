Son Dakika Haberleri: Adana jeneratör devreye girince gaspçının kimliği ortaya çıktı
Son Dakika Güncel Adana jeneratör devreye girince gaspçının kimliği ortaya çıktı

Adana jeneratör devreye girince gaspçının kimliği ortaya çıktı

1 saat önce

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde elektrik kesilince bir market zincirinin şubesine giren B.Ç. (33), kasa sorumlusuna bıçak çekip kasadan 510 TL gasbetti.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde elektrik kesilince bir market zincirinin şubesine giren B.Ç. (33), kasa sorumlusuna bıçak çekip kasadan 510 TL gasbetti. Güvenlik kameralarıyla görüntülenen B.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tufanbeyli ilçesi İstiklal Mahallesi Girne Caddesi üzerinde önceki gün saat 19.30 sıralarında bir marketler zincirinin satış şubesine elinde bıçakla giren B.Ç., kasadaki çalışana açtırdığı kasadan 510 TL'yi alıp kaçtı. İhbar üzerine markete gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Kurulan özel ekip, gasp olayını gerçekleştirdiği saptanan B.Ç.'yi kısa sürede yakaladı. B.Ç.'nin ilçedeki elektrik kesintisinden yararlanıp, güvenlik kameralarının çalışmadığını düşünerek soygunu gerçekleştirildiği öne sürüldü. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen B.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adana jeneratör devreye girince gaspçının kimliği ortaya çıktı

Tufanbeyli, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 10:22 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TV programlarında aranan dolandırıcı, fuhuş operasyonunda yakalandı
Kilosu 700 TL'den satılan salep, her yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da gönderiliyor Amerika'ya taşınan Aleyna Tilki, kirası 82 bin TL olan bir eve taşındı Emlak kralı Mehmet Nuri Müftüoğlu'nun serveti nedeniyle çocukları davalık oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2019 11:48:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana jeneratör devreye girince gaspçının kimliği ortaya çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]