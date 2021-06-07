Adana Kadınlar İçin Renklendi… - Son Dakika

Adana kadınlar için renklendi…

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Adana'nın sembol yapıları dayanışma adına mor renkle aydınlatıldı.

Belediyede çalışan kadınların idari izinli sayıldığı 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Adana Büyükşehir Belediyesi kentin sembol yapılarını da mor renkle aydınlatarak farklı bir uygulamaya imza attı.

Tarihi Taşköprü ve Büyük Saat ile Gençlik ve Dostluk Köprüleri de mor renkle aydınlatıldı. Kadınlarla dayanışma için; birlik, beraberlik ve mücadele adına yapılan aydınlatma çalışmasında Adana'nın görsel güzellikleri de gözler önüne serildi.