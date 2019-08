ADANA Kadınların pilates keyfi

Kadınların pilates keyfiAdana'da Çukurova Belediyesi Kurttepe Kadın Sohbet ve Dayanışma Evi'nde mahalle sakinleri her sabah plites yaparak güne sporla başlıyor.

Sabah saat 0900'daKurttepe Kadın Sohbet ve Dayanışma Evi'nde bir araya gelen kadınlar pilates hocası Fatma Soner nezaretinde spor yapmanın keyfini yaşıyor. Çukurova ilçesine bağlı Kurttepe Mahallesi'nde yaşayan kadınlar her sabah spor yapmak için Kadın Sohbet ve Dayanışma Evi'nde toplanıyor. Çukurova Belediyesi'nin kadınlara yönelik örnek projelerinden biri olan Kadın Sohbet ve Dayanışma Evi'nde kadınlara spor yapma olanağı da sağlanıyor. Çukurova Belediyesi'nin Kurttepe Mahallesi'nde açtığı Kadın Sohbet ve Dayanışma Evi, kadınlara yönelik verdiği hizmetlere pilatesi de ekledi. Kadınların her gün bir araya gelerek çeşitli etkinlikler yaptığı, günlük gazetelerini okuyup, kütüphanesinden yararlandığı, doğum günü gibi etkinliklere ev sahipliği yaptığı Kadın Sohbet ve Dayanışma Evlerinin kapsamı her geçen gün artıyor.

