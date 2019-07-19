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ADANA Kadınların şelale tutkusu

1 saat önce

Kadınların şelale tutkusuAdana'da sıcaklardan bunalan doğa tutkunları çevrede bulunan doğal şelalelerin yolunu tutmaya başladı.

Kadınların şelale tutkusu
Adana'da sıcaklardan bunalan doğa tutkunları çevrede bulunan doğal şelalelerin yolunu tutmaya başladı.
Çukurova'nın değişik bölgelerin de bulunan küp şelaleleri, simit şelalesi, dokuz oluk, körkün, geçilmezkaya ve karaçay gibi doğal su kaynakları ve şelaleler her hafta sonu doğa tutkunlarının vazgeçilmez noktası oldu. Sıcak hava ve şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyen doğaseverler, ulaşabildikleri su kaynaklarının bazı kısımlarında oluşan, şelaleler, doğal havuzlar ve akan ırmağının soğuk sularında yüzmenin keyfini yaşıyor.
Adana Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü'de (PRODOSS), Amanos Dağları'nın eteklerinde bulunan Karaçay Şelalesi'ne doğa yürüyüşü düzenledi. Osmaniye'nin başlıca doğal güzellikleri arasında yer alan ve Karaçay Vadisi'nde bulunan şelale gezisine en çok kadınlar ilgi gösterdi. Kanyon ve dere kenarı güzergahında 3 saat süren uzun ve zorlu bir yürüyüşün ardından ulaşılabilen Karaçay Şelalesi'ne hayran kalan doğasever kadınlar üstlerindeki kıyafetleriyle kendilerini şelalenin serin sularına bıraktı. Yaklaşık 30 metre yükseklikten dökülen şelalenin soğuk sularında keyif dolu dakikalar yaşayan doğaseverler hem sıcak havada serinlemenin, hem de yöredeki doğal güzellikleri görme imkanı buldukları söyledi. 8 kilometrelik yürüyüşe katılan kadınlar ise, yorucu geçen bir yürüyüşün ardından soğuk suda ferahladıklarını belirtti.
ŞELALE GÜZELLERİ
'Osmaniye'nin gizli cenneti' olarak adlandırılan Karaçay şelalesinde gün boyunca sudan çıkmayan kadınlar, denize giden hemcinslerinin aksine, derelerin, şelalelerin ve doğal havuzların soğuk sularını tercih ettiklerini söyledi. PRODOSS Kulüp Başkanı Mehmet Yakut, "Sıcaktan kaçan üyelerimiz soğuk sularda ve şelalelerde suya girmenin, yüzmenin ve bol bol anı fotoğrafları çekilmenin keyfini yaşıyor. Açıkta sıcak hava adeta yakarken, buz gibi soğuk suda üşüyenlerimiz oldu" dedi.
Yakut, Karaçay şelalesinin, Yahyalı Kapızbaşı şelalesi gibi turizm bölgesi olabilecek doğal güzelliklere sahip olduğunu vurgulayarak, kolay ulaşım için yolda gerekli düzenlemelerin yapılması çağrısında bulundu.
ADANA Kadınların şelale tutkusu
Çukurova, Karaçay, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 01:46 Kaynak: DHA
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