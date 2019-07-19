ADANA Kadınların şelale tutkusu

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15 yıl sonra bir ilk yaşanan Keban Barajı'nda 6 milyar metreküp su tahliye edildi

Meteoroloji'den 11 il için sağanak uyarısı

'Kocanı sana aşık ettireceğim' dediği kadına 500 bin liralık senet imzalatan dolandırıcı bu kez yakayı ele verdi