ADANA Kağıt fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

ADANA Kağıt fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Kağıt fabrikasında çıkan yangın söndürüldüADANA'da, bir kağıt fabrikasının bahçesinde biriktirilen kağıt balyalarında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Kağıt fabrikasında çıkan yangın söndürüldü ADANA'da, bir kağıt fabrikasının bahçesinde biriktirilen kağıt balyalarında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir kağıt fabrikasında çıktı. Bahçe içinde biriktirilen kağıt balyaları henüz belirlenemeyen bir sebeple yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. 1 saatlik çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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