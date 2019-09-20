Son Dakika Haberleri: Adana kağıt toplayıcı gibi gezdiği sokaktaki villadan 100 bin liralık ziynet eşyası çaldı
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Adana kağıt toplayıcı gibi gezdiği sokaktaki villadan 100 bin liralık ziynet eşyası çaldı

1 saat önce

Kağıt toplayıcı gibi gezdiği sokaktaki villadan 100 bin liralık ziynet eşyası çaldıAdana'da hırsızlık suçundan 4 kez tutuklanıp serbest bırakılan Uğur E. (31) bu kez kağıt toplayıcı gibi gezdiği sokakta girdiği villadan 100 bin lira değerinde gümüş ve ziynet eşyası çalınca tutuklandı.

Kağıt toplayıcı gibi gezdiği sokaktaki villadan 100 bin liralık ziynet eşyası çaldı

Adana'da hırsızlık suçundan 4 kez tutuklanıp serbest bırakılan Uğur E. (31) bu kez kağıt toplayıcı gibi gezdiği sokakta girdiği villadan 100 bin lira değerinde gümüş ve ziynet eşyası çalınca tutuklandı.

Olay, Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Şebnem A. villasına giren hırsızın 100 bin lira değerinde gümüş ve ziynet eşyasının çalındığını söyleyip polisi aradı. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Şüphelinin hırsızlık suçundan 4 kez tutuklanan Uğur E. olduğu ortaya çıktı.

Kağıt toplayıcı gibi mahallede gezerken villaya girdiği belirlenen Uğur E. kısa sürede yakalandı. Uğur E., sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Adana kağıt toplayıcı gibi gezdiği sokaktaki villadan 100 bin liralık ziynet eşyası çaldı

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:42 Kaynak: DHA
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