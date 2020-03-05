Adana "Kahve ve Tatlı Festivali" düzenleniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana 'Kahve ve Tatlı Festivali' düzenleniyor - Son Dakika

Adana "Kahve ve Tatlı Festivali" düzenleniyor

6 saat önce

Adana'da ilk defa düzenlenecek "Kahve ve Tatlı Festivali" 28-29 Mart Cumartesi ve Pazar günleri Atatürk Parkı'nda gerçekleşecek.

Adana

Adana'da ilk defa düzenlenecek "Kahve ve Tatlı Festivali" 28-29 Mart Cumartesi ve Pazar günleri Atatürk Parkı'nda gerçekleşecek.


Adana'nın festival hafızasından farklı olarak tamamen dumansız bir festival niteliği taşıyacak etkinliğin yemek alanı kahve-altı (kahvaltı) teması ile düzenlenecek. Festival Komitesi, kahve, vanilya ve çikolata kokularının birbirine karışacağı etkinlikte tüm Adana halkını cumartesi ve pazar günü Atatürk Parkı'nda yeşillikler içinde kahvaltılarını yapmaya, sonrasında kahvelerini yudumlarken stantları gezmeye davet etti.


40 binin üzerinde katılım beklenen festival nitelikli ve geleneksel kahve firmaları, barista ekipmanları, 3. nesil demleme aksesuarları ve espresso makineleri odağındaki markaları bir araya getirirken, aynı zamanda doğal/ekolojik ürünler ve tatlı özelinde mutfak ekipmanları, gıda ürünleri ve alanında uzman eğitmenler buluşacak.


Yerel yönetimlerin de desteği ile gelenekselden moderne doğru ilerleyecek olan festival alanındaki stantlarda, kahveciler ve tatlıcılarla başlayacak güzergah, yemek alanı ve gün boyu sürecek eğitimler ile müzik performanslarının yer alacağı festival sahnesiyle sonlanacak.


Programda yer alan seminer ve atölye çalışmaları arasında dünyanın en iyi 30 baristası arasında gösterilen Nisan Ağca'nın Kahve Sektöründe Kariyer Yapmak konulu semineri ve Türkiye cezve-ibrik şampiyonu Atilla Narin'in Nitelikli Çekirdek Kahvelerden Türk Kahvesi Yapımı atölyesi de yer alıyor.


Adana ve Mersin dışında İstanbul, İzmir, Ankara'dan 50'ye yakın marka stant katılımcısı olarak festivalde yer alacak. - ADANA

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:35 Kaynak: İHA
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