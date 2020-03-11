Adana Kahve ve Tatlı Festivali ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana Kahve ve Tatlı Festivali ertelendi - Son Dakika

Adana Kahve ve Tatlı Festivali ertelendi

6 saat önce

Adana'da bu yıl ilki gerçekleştirilecek olan Adana Kahve ve Tatlı Festivali için korona virüs tehdidi nedeniyle erteleme kararı verildi.

Adana Kahve ve Tatlı Festivali ertelendi, System.String[]

Adana'da bu yıl ilki gerçekleştirilecek olan Adana Kahve ve Tatlı Festivali için korona virüs tehdidi nedeniyle erteleme kararı verildi.


Festival Komitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:


"Ülkemizdeki pek çok festival, konser, kongre ve fuarın iptal edildiğini görüyoruz. Son günlerde giderek artan Korona virüs tehlikesinden sonra, kalabalık alanlarda bulunmanın sağlık açısından sakıncalı hale gelmesi ve ilgili devlet kurumlarımızın bilgilendirmesiyle bizler de aynı duyarlılıktayız. Hepimizin sağlığı açısından sakıncalı hale gelebilecek etkinliğimiz bu nedenle belirsiz bir tarihe ertelenmiştir. Yeni tarih için mümkün olan en kısa zamanda açıklama yapılacaktır." - ADANA

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:38 Kaynak: İHA
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