ADANA KALP HASTALARINA SICAK HAVA UYARISI - Son Dakika

ADANA Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Şerafettin Demir, sıcak havalarda kalp krizi vakalarında artış yaşandığı uyarısında bulunarak, "Aşırı sıcakta hafif gıdalar tüketin, bol su içerek terlememeye özen gösterin" dedi.

Ülke genelinde artan hava sıcakları nedeniyle uzmanlar kalp ve damar hastalığı bulunan vatandaşlara uyarıda bulundu. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Şerafettin Demir, yaz aylarında kalp krizi vakalarında artış olduğuna dikkati çekerek, "Sıcak havadalarda kalp krizi risklerinde artış gözlenmekte, sıcak havayla birlikte vücutta yoğun terlemeyle birlikte mineral dengesi bozuluyor, bu da kalp kirizi riskini artırıyor. Hastalarımızın sıcağın yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmaması, çıksalar bile koruyucu önlem almalarını ve aşırı efor sarfetmemelerini öneriyoruz. Bol bol sıvı tüketsinler, aşırı tuzlu ve yağlı ürünlerden uzak dursunlar daha hafif yiyecekler tüketsinler" dedi.