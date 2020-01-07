Adana kalp hastası genç, evde ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana kalp hastası genç, evde ölü bulundu - Son Dakika

Adana kalp hastası genç, evde ölü bulundu

6 saat önce

Kalp hastası genç, evde ölü bulunduADANA'da, kalp hastası Osman Melik Erkiş (18), evinde ölü bulundu.

Kalp hastası genç, evde ölü bulundu

ADANA'da, kalp hastası Osman Melik Erkiş (18), evinde ölü bulundu.

Olay, Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre önce anne ve babası ayrılan Osman Melik Erkiş'ten yakınları haber alamadı. İstanbul'da yaşayan annesi, apartmandaki komşuları ve polisi arayıp yardım istedi. Kapıyı çilingirle açarak içeri giren polis, Erkiş'i ölü buldu. Kalp hastası olan ve gelişim geriliği bulunan Erkiş'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Adana kalp hastası genç, evde ölü bulundu

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 01:12 Kaynak: DHA
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