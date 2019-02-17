Adana Kamyon Kasasındaki Kolilerin Üstünde Tehlikeli Yolculuk
49 dakika önce
Adana'da bir yük kamyonun kasasına koyduğu kolilerin üstünde oturan 30 yaşlarındaki bir kişinin tehlikeli yolculuğu görenleri şaşırttı.
Adana
'da bir yük kamyonun kasasına koyduğu kolilerin üstünde oturan 30 yaşlarındaki bir kişinin tehlikeli yolculuğu görenleri şaşırttı. Merkez Seyhan
ilçesinde seyir halinde olan yük kamyonun kasasına yüklediği kolilerin üstünde yolculuk eden ve tehlikeye aldırış etmeyen genç adam bir iş yerinde kolilerin bir kısmını indirdikten sonra yoluna aynı şekilde devam etti. Genç
adam, bu anları görüntüleyen gazetecinin 'Korkmuyor musunuz' sorusuna gülerek Hayır korkmuyorum. Tehlikeli ama rahatım yerinde. Yapacak bir şey yok yani dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 10:40 Kaynak: DHA
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