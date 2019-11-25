Son Dakika Haberleri: Adana-kamyonet çarptı, otomobil ezdi
Son Dakika Güncel Adana-kamyonet çarptı, otomobil ezdi - Son Dakika

Adana-kamyonet çarptı, otomobil ezdi

6 saat önce

Kamyonet çarptı, otomobil ezdiAdana'da yolun karşısına geçmek isteyen Necati Akman (71) kamyonetin çarpması sonucu savrulduğu yolda otomobilin altında kalarak, hayatını kaybetti.

Kamyonet çarptı, otomobil ezdi

Adana'da yolun karşısına geçmek isteyen Necati Akman (71) kamyonetin çarpması sonucu savrulduğu yolda otomobilin altında kalarak, hayatını kaybetti.

Kaza, Girne Bulvarı üzerinde 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yol yapım çalışmasından dolayı tek şerit olarak araç trafiğine açılan bulvardan karşıya geçmek isteyen Necati Akman'a, Mustafa D. idaresindeki 01 CCJ 11 kamyonet çarptı. Savrularak, yola düşen Akman, Yücel A. idaresindeki 01 EBF 28 plakalı otomobilin altında kaldı. Olay yerinde yaşamını yitiren Akman'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor

Adana-kamyonet çarptı, otomobil ezdi

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 04:54 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aracının altında metrelerce sürükledi! Suriyeli sürücü can aldı
Çocuklarını alevlerin arasından çekip alan anne, sevinemedi Balık istifi yolcu taşımak için koltukları söküp tabure koymuşlar Bursa Valiliği'nden kış lastiği uyarısı: 625 lira cezası var

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 23:22:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana-kamyonet çarptı, otomobil ezdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]