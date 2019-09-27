Son Dakika Haberleri: Adana kamyonet duvara çarptı 3 ölü, 1 yaralı
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Adana kamyonet duvara çarptı 3 ölü, 1 yaralı

1 saat önce

Kamyonet duvara çarptı 3 ölü, 1 yaralıAdana'nın Ceyhan ilçesinde duvara çarpan kamyonette 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Adana kamyonet duvara çarptı 3 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Kamyonet duvara çarptı 3 ölü, 1 yaralı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde duvara çarpan kamyonette 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ceyhan ilçesi Toktamış Mahallesi'nde Abdulbaki Özbay idaresindeki 01 FC 644 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle, önce elektrik direğine ardından bir çırçır fabrikasının duvarına çarptı. Sürücü Abdulbaki Özbay ile beraberindeki Baki Özbay ve Sercan Esen yaşamını yitirdi, araçta bulunan Esat Esen ise yaralandı. Ceyhan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Esen'in sol kolunun kırıldığı, tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kaymakam Bayram Yılmaz da kazanın ardından olay yerine gelerek incelemede bulundu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:59 Kaynak: DHA
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