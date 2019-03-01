Adana Kamyonetteki 19 Kilo Eroini 'Atak' Buldu

Adana'da polisin şüphe üzerine durdurduğu kamyonette narkotik köpeği 'Atak' ile yapılan aramada, 19 kilo eroin ele geçirildi.

Adana'da polisin şüphe üzerine durdurduğu kamyonette narkotik köpeği 'Atak' ile yapılan aramada, 19 kilo eroin ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesinde şüphelendikleri bir kamyoneti durdurdu. Ekipler, hassas burunlu narkotik köpeği 'Atak' ile araçta arama yaptı. Atak'ın tepki verdiği kamyonetin motor bölümünde paketler halinde gizlenen 19 kilo eroin ele geçirildi.



Gözaltına alınan araç sürücüsü Ferhat F. (39), sorgusunda uyuşturucuyu para karşılığında taşıdığını söyledi. Ferhat F. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Sırtına Bağladığı Kazanla Sokak Köpeklerine Yemek Taşıyor

Yeşilçam'ın Unutulmaz Oyuncusu Aytaç Arman Adana'da Toprağa Verildi

Son Dakika! Bakan Albayrak: 25 Milyar TL Tutarındaki Yeni KOBİ Paketi Hayırlı Olsun

Türkiye'nin En Zengin İsmi Belli Oldu