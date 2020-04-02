Adana Kan Bağış Merkezi yenilendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana Kan Bağış Merkezi yenilendi - Son Dakika

Adana Kan Bağış Merkezi yenilendi

6 saat önce

Türk Kızılayı Orta Akdeniz Bölge Kan Merkezi'ne bağlı olarak hizmet veren Adana Kan Bağış Merkezi yenilendi.

Adana Kan Bağış Merkezi yenilendi, System.String[]

Türk Kızılayı Orta Akdeniz Bölge Kan Merkezi'ne bağlı olarak hizmet veren Adana Kan Bağış Merkezi yenilendi. Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı ve Orta Akdeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Tunçhan Demir yenilenen merkezi denetledi.


Aynı anda daha fazla bağışçıdan kan bağışı alınmasını sağlamak amacıyla yenilenen Adana Kan Bağış Merkezi, 12 yatak kapasitesiyle bölgedeki en büyük kan bağışı merkezi olma unvanına sahip oldu.


Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, merkezde kan bağışı, kemoterapi hastaları için ihtiyaç duyulan aferez bağışı ve kök hücre bağışının aynı anda sorunsuz olarak gerçekleştirilebileceğini kaydetti. Adana halkının Kızılay'a verdiği destekten gurur duyduklarını kaydeden Saygılı, yenilenen kan bağışı merkezini kente kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.


Saygılı, "Vatandaşlarımız artık sıra beklemeden kan bağışı yapabilecek. Hastanelerde çare arayan hastalar onların sayesinde sağlıklarına kavuşuyor, hasta yakınlarının kan bağışçısı aramalarına gerek kalmıyor. Bazı hastalıkların tedavisinde beyaz kan yani aferez kan bağışı büyük rol oynuyor çünkü düzenli kan takviyesi gerekiyor. Haftada 1 merkezimize gelen ve karşılık beklemeden bağış yapan Kızılay ailesinin fertlerine, tüm bağışçılarımıza fedakarlıklarından ötürü teşekkür ediyorum. Tüm Adanalı kardeşlerimi yenilenmiş merkezimizde kan verip kahraman olmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.


Aferez kan bağışına çağrı


Lösemili çocuklar ve kanser tanısı alıp kemoterapi gören hastalar başta olmak üzere hastalıkların tedavisinde aferez yöntemi ile alınan kan bağışına ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Saygılı, şu bilgileri verdi:


"Sağlıklı ve damar yapısı uygun olan bireyler, en az 48 saat ara ve haftada 2 defadan fazla olmamak koşulu ile yılda 24 kez trombosit aferezi bağışı yapılabilir. Adana Kan Bağış Merkezi hafta içi 09.00-18.00 ve Cumartesi günleri 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir."


Tüm tedbirlerimizi aldık


Tüm dünyayı kasıp kavuran ve ölümcül virüs Covid-19 endişesiyle vatandaşların kan bağışından kaçınmaması gerektiğini dile getiren Orta Akdeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Tunçhan Demir, merkezlerde tüm tedbirlerin alındığını ifade etti. Demir yaptığı açıklamada, "Merkezimizde ve kan alımı yapılan tüm birimlerimizde Korona virüs salgını ile ilgili tüm önlemler alınmıştır. Kan bağış merkezlerimiz ve kan bağışı birimlerimizde düzenli dezenfeksiyon işlemi yapılmaktadır. Personelimiz bağışçılarımızın sağlığı için yüksek özenle çalışmalarını sürdürmektedir. Salgın, kan bağışına engel değildir" dedi.


Hastanelerde kan bağışı bekleyen çok sayıda hastanın bulunduğunu belirten Demir, sağlıklı vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti. - ADANA

Akdeniz, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 01:14 Kaynak: İHA

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