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Son Dakika Güncel Adana kanser hastaları ebru sanatıyla iyileşiyor

Adana kanser hastaları ebru sanatıyla iyileşiyor

27 dakika önce

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören kanser hastaları ile yakınları, uzman eğitmen eşliğinde ebru çalışması yaptı.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören kanser hastaları ile yakınları, uzman eğitmen eşliğinde ebru çalışması yaptı.

Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Adana Şubesi, kanser tedavisi gören hastalara psikolojik destek vermek için 'Kanser hastaları ile suya resim çiziyoruz' sloganıyla Adana Şehir Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği Kemoterapi Ünitesi'nde ebru çalışması etkinliği düzenledi. Eğitmen Leman Eker eşliğinde gerçekleştirilen etkinliğe, serviste kanser tedavisi gören hastalar ile yakınları katıldı.

Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Adana Şube Başkanı Prof. Dr. Timuçin Çil, kanser tedavisini bir bütün olarak gördüklerini ve gerekli tedaviyi uyguladıklarını belirterek, hastalığın beraberinde getirdiği psikolojik sorunları da bu tip etkinliklerle tedavi ettiklerini bildirdi. Kanserin yanında en çok depresif duygu durumu ve anksiyete artışı gibi sorunlarla karşılaşıldığını anlatan Prof. Dr. Çil, 'Hastaların ana tedavileri dışında bunları da tanıyıp tedavi etmemiz gerekiyor. Bu tip etkinliklerin tedavilerde başarı oranını belirgin olarak artırdığını biliyoruzö dedi.

Hastanede tedavi gören kanser hatası Nursel Akkış (67) ise etkinlik sayesinde kendisini çok iyi hissettiğini belirterek, yaptığı nazar boncuklu ebru çalışmasını doktoru Prof. Dr. Çil'e hediye etti.

Adana kanser hastaları ebru sanatıyla iyileşiyor

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 02:42 Kaynak: DHA
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