Son Dakika Haberleri: Adana Kapkaç Yapan Şüpheli Yakalandı

Adana Kapkaç Yapan Şüpheli Yakalandı

1 saat önce

Kapkaç yapan şüpheli yakalandıAdana'da, Vedat Alpsoy'un (24) cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan şüpheli Gökhan K. (32) yakalandı.

Kapkaç yapan şüpheli yakalandı

Adana'da, Vedat Alpsoy'un (24) cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan şüpheli Gökhan K. (32) yakalandı.

Olay, Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kaldırımda cep telefonuyla oynayan Vedat Alpsoy'un yanına motosikletli 2 kişi yaklaştı. Motosikletin arkadasında oturan şüpheli Alpsoy'un elindeki telefonu aldı. Şüphelilerin motosikletle kaçmasının ardından Alpsoy, çevredeki vatadaşlardan yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Polis 20 kilometrelik kaçış istikametindeki 200 güvenlik kamerasını inceledi. Eşkali belirlenen şüphelilerden Gökhan K., 19 Mayıs Mahallesi'nde kovlamaca sonucu yakalandı. Emniyete getirelen Gökhan K. sorgusunda suçlamaları kabul etmedi. Polis olaya karışan diğer şüpheliyi yakalamaya çalışıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:37 Kaynak: DHA

Seyhan, Adana, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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