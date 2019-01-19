Son Dakika Haberleri: Adana Kar Altında Kalan Köpek Dondu

Adana Kar Altında Kalan Köpek Dondu

1 saat önce

Kar altında kalan köpek donduADANA'nın Tufanbeyli ilçesinde aşırı kar yağışı nedeniyle çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalan sokak köpeği itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp hastaneye götürülürken telef oldu.

Kar altında kalan köpek dondu

ADANA'nın Tufanbeyli ilçesinde aşırı kar yağışı nedeniyle çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalan sokak köpeği itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp hastaneye götürülürken telef oldu.

Sokakta kar altında kalan ve çektiği acıyla sesler çıkaran bir köpeği gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, vücudu karlar altında kalan köpeği kürek yardımıyla çıkardı. Vücudunun büyük bölümü donan köpeği, yanlarında götüren itfaiye erleri, soba kenarında vücudunun ısınmasını sağladı. Ardından da veterinere götürülen köpek, yolda telef oldu. Köpeğin en az 2 gündür kar altında olduğu bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 09:30 Kaynak: DHA

Tufanbeyli, İtfaiye, Kar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mersin Erdemli'de Çocuklara Karne Hediyesi 50 Kamyon Kar Son Dakika! İstanbul'da Korkutan Yangın! Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kendisine Evlenmek İstediğini Söyleyen Doktora Kız İstedi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Eski DEAŞ'la Mücadele Temsilcisine Sert Yanıt: Analizin Saçma
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.1.2019 22:38:13. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana Kar Altında Kalan Köpek Dondu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]