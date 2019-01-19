Adana Kar Altında Kalan Köpek Dondu
1 saat önce
Kar altında kalan köpek donduADANA'nın Tufanbeyli ilçesinde aşırı kar yağışı nedeniyle çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalan sokak köpeği itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp hastaneye götürülürken telef oldu.
Kar
altında kalan köpek dondu
ADANA'nın Tufanbeyli
ilçesinde aşırı kar yağışı nedeniyle çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalan sokak köpeği itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp hastaneye götürülürken telef oldu.
Sokakta kar altında kalan ve çektiği acıyla sesler çıkaran bir köpeği gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, vücudu karlar altında kalan köpeği kürek yardımıyla çıkardı. Vücudunun büyük bölümü donan köpeği, yanlarında götüren itfaiye erleri, soba kenarında vücudunun ısınmasını sağladı. Ardından da veterinere götürülen köpek, yolda telef oldu. Köpeğin en az 2 gündür kar altında olduğu bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 09:30 Kaynak: DHA
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