Son Dakika Haberleri: Adana Kar Yağışı Ulukışla'yı Etkisi Altına Aldı

Adana Kar Yağışı Ulukışla'yı Etkisi Altına Aldı

1 saat önce

Kar yağışı Ulukışla'yı etkisi altına aldıNiğde'nin Ulukışla ilçesi, gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.

Adana Kar Yağışı Ulukışla'yı Etkisi Altına Aldı, System.String[]
Kar yağışı Ulukışla'yı etkisi altına aldı

Niğde'nin Ulukışla ilçesi, gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. İlçe merkezinde kar kalınlığı 35 santimetreyi buldu.

Gece saatlerinde ilçe merkezini etkisi altına alan kar yağışı çevreyi beyaz örtüyle kaplarken, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kar yağışı ilçe merkezinin yanı sıra yüksek kesimlerde de etkisini gösterdi. Okullar tatil edilirken, Zaman zaman etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar ise kar üzerinde fotoğraf çektirdi.

Belediye Başkanı Ali Uğurlu, vatandaşların don olayına karşı dikkatli olmalarını istedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:42 Kaynak: DHA

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