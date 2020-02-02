Adana kara yolunda cesedi bulunan kadına araçların çarptığı belirlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana kara yolunda cesedi bulunan kadına araçların çarptığı belirlendi - Son Dakika

Adana kara yolunda cesedi bulunan kadına araçların çarptığı belirlendi

47 dakika önce

Adana'da kara yolu üzerinde dün, parçalanmış halde cesedi bulunan kadının kimliği tespit edildi, kadına önce hafif ticari aracın ardından başka araçların çarptığı belirlendi.

Adana kara yolunda cesedi bulunan kadına araçların çarptığı belirlendi, System.String[]

Adana'da kara yolu üzerinde dün, parçalanmış halde cesedi bulunan kadının kimliği tespit edildi, kadına önce hafif ticari aracın ardından başka araçların çarptığı belirlendi.

Adana- Ceyhan kara yolu 30. kilometre yakınlarında, yaklaşık 200 metrelik alana yayılmış ceset parçalarıyla ilgili güvenlik güçlerince yürütülen soruşturma kapsamında, ölen kişinin Konya'dan Adana'ya gelen Mehtap Ateş (31) olduğu tespit edildi.

Ekipler, yaptığı araştırma sonunda, genç kadına önce H.Ö. yönetimindeki hafif ticari aracın, daha sonra başka araçların çarptığı sonucuna ulaştı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli H.Ö'nün aracı Adana Havalimanı yakınında park halinde bulundu. Uçakla İstanbul'a gittiği tespit edilen zanlının yakalanmasına çalışılıyor.

Öte yandan şüpheli H.Ö'nün, kazanın ardından bir akaryakıt istasyonuna giderek aracının sol arka bölümüne takılan maktule ait montu çıkarıp uzaklaşması ve ardından dönüp aracının hasar gören ön kısmını tamir etmeye çalışması güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay

Polis, dün Adana-Ceyhan kara yolunun 30. kilometresinde, yaklaşık 200 metrelik alana yayılmış ceset parçaları olduğu ihbarını alarak bölgeye gitmişti.

Cesedin bir kadına ait olduğunu belirleyen ekipler, olayla ilgili araştırma başlatmıştı.

Ceyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 10:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bankadan aradıklarını söyleyip, talihsiz adamın kredi kartından 16 bin liralık fatura ödediler
Aksaray'da yıldırımla Türkiye haritası oluştu Elazığ depreminde esrarengiz ışık! Deprem uzmanı nedenini açıkladı Koronavirüsle pençeleşen Çin'den kahreden görüntüler! Karantinadaki bebeğin kucak isteği babasını gözyaşlarına boğdu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2020 23:02:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana kara yolunda cesedi bulunan kadına araçların çarptığı belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]