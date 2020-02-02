Adana kara yolunda cesedi bulunan kadına araçların çarptığı belirlendi - Son Dakika

Adana'da kara yolu üzerinde dün, parçalanmış halde cesedi bulunan kadının kimliği tespit edildi, kadına önce hafif ticari aracın ardından başka araçların çarptığı belirlendi.

Adana- Ceyhan kara yolu 30. kilometre yakınlarında, yaklaşık 200 metrelik alana yayılmış ceset parçalarıyla ilgili güvenlik güçlerince yürütülen soruşturma kapsamında, ölen kişinin Konya'dan Adana'ya gelen Mehtap Ateş (31) olduğu tespit edildi.

Ekipler, yaptığı araştırma sonunda, genç kadına önce H.Ö. yönetimindeki hafif ticari aracın, daha sonra başka araçların çarptığı sonucuna ulaştı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli H.Ö'nün aracı Adana Havalimanı yakınında park halinde bulundu. Uçakla İstanbul'a gittiği tespit edilen zanlının yakalanmasına çalışılıyor.

Öte yandan şüpheli H.Ö'nün, kazanın ardından bir akaryakıt istasyonuna giderek aracının sol arka bölümüne takılan maktule ait montu çıkarıp uzaklaşması ve ardından dönüp aracının hasar gören ön kısmını tamir etmeye çalışması güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay

Polis, dün Adana-Ceyhan kara yolunun 30. kilometresinde, yaklaşık 200 metrelik alana yayılmış ceset parçaları olduğu ihbarını alarak bölgeye gitmişti.

Cesedin bir kadına ait olduğunu belirleyen ekipler, olayla ilgili araştırma başlatmıştı.