Adana kara yolunda ulaşıma 'kum fırtınası' engeli - Son Dakika

Adana kara yolu, kentte etkili olan kum fırtınası nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Kentte meteoroloji verilerine göre, saatteki hızı 70 ile 90 kilometreye ulaşan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle kenti Adana'ya bağlayan kara yolunda polis, kum fırtınası nedeniyle Organize Sanayi Bölgesi kavşağından itibaren araçların geçişine izin vermedi. Ekipler araçları tesislere yönlendirirken, görüş mesafesinin kısalması nedeniyle bazı noktalarda kazalar meydana geldi. Diğer yandan fırtına nedeniyle kent merkezinde 2 binanın çatısı uçtu, bazı ağaçlar devrildi.