ADANA KARA YOLUNDA ULAŞIMA 'KUM FIRTINASI' ENGELİ - Son Dakika
Üye Girişi

ADANA KARA YOLUNDA ULAŞIMA 'KUM FIRTINASI' ENGELİ

18.04.2022 17:33

Aksaray'da kum fırtınası nedeniyle ulaşıma kapanan kenti Adana'ya bağlayan kara yolu yaklaşık 2 saat sonra fırtınanın etkisini azaltması üzerine yeniden açıldı.

Aksaray'da kum fırtınası nedeniyle ulaşıma kapanan kenti Adana'ya bağlayan kara yolu yaklaşık 2 saat sonra fırtınanın etkisini azaltması üzerine yeniden açıldı. Kentte fırtına nedeniyle 15 binanın çatısının uçtuğu ve 2 araçta hasar oluştuğu belirtildi. 5 katlı bir binanın çatısının uçtuğu sokakta oturan Mehmet Arslan, 'Balkonda otururken karşımızdaki evin çatısı bizim binanın önüne düştü. Çok şiddetli rüzgar var, evlerin çatıları düşüyor. Ben 61 yaşındayım ilk kez böyle şiddetli bir fırtına gördüm. Uçan çatı parçaları bizim binanın demir korkuluklarını saplandı. Şükür o esnada kimsenin bulunmaması yaralanmanın önüne geçti "dedi.

ADANA KARA YOLUNDA ULAŞIMA 'KUM FIRTINASI' ENGELİ
ADANA KARA YOLUNDA ULAŞIMA 'KUM FIRTINASI' ENGELİ
ADANA KARA YOLUNDA ULAŞIMA 'KUM FIRTINASI' ENGELİ
ADANA KARA YOLUNDA ULAŞIMA 'KUM FIRTINASI' ENGELİ

YORUMLAR
500
ADANA KARA YOLUNDA ULAŞIMA 'KUM FIRTINASI' ENGELİ ADANA KARA YOLUNDA ULAŞIMA 'KUM FIRTINASI' ENGELİ Ekipler, Aksaray-Adana karayolunu kum fırtınası sebebiyle ulaşıma kapattı Ekipler, Aksaray-Adana karayolunu kum fırtınası sebebiyle ulaşıma kapattı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ADANA KARA YOLUNDA ULAŞIMA 'KUM FIRTINASI' ENGELİ - Son Dakika


Son Dakika
17:43 18 Nisan 2022 günü altının kilogramı 932 bin liraya yükseldi
17:36 İlişki terapisti Selin Karacehennem'e yöneltilen bekaret sorusuna yanıt: Sakın anlatmayın
17:30 Arda Güler herkesi geride bırakarak Avrupa'nın en iyisi oldu!
17:20 Trafik polislerinin ceza yazdı! Dayanamayıp iş yerini ateşe verdi
17:10 Dünyada en büyük cinsel organa sahip ülkeler açıklandı! Listede dikkat çeken Türkiye detayı
16:51 DEVA partisi lideri Ali Babacan: Millet İttifakı'nda değiliz
16:46 Tanzanya'da nehre düşen 6 kişiyi aç timsah yuttu! Halkın psikolojisi bozuldu
16:17 Merkez Bankası konut fiyatlarındaki rekor artışı duyurdu: İstanbul'da yüzde 106, Muğla'da yüzde 117
16:07 Ferhat Gündoğdu istifa etti, MHK'nin yeni başkanı Sabri Çelik oldu
15:57 Son Dakika: 2022 yılı hac kontenjanı belli oldu! Bu yıl Türkiye'den 37 bin 770 kişi hacca gidecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 17:52:49. #1.13#
SON DAKİKA: ADANA KARA YOLUNDA ULAŞIMA 'KUM FIRTINASI' ENGELİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement