ADANA KARTONPİYER ARASINDA UYUŞTURUCU BULUNDU
2 saat önce
Adana'da bir eve düzenlenen baskında, tavandaki kartonpiyerin arasında 704 gram esrar bulundu.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:08 Kaynak: DHA
'da bir eve düzenlenen baskında, tavandaki kartonpiyerin arasında 704 gram esrar bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, bir evde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarını aldı. Belirlenen adrese baskın düzenleyen polis, yaptığı detaylı aramada kartonpiyer arasına yapılan zulada, poşet içinde 704 gram esrar buldu. Ayrıca 1 hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 770 liraya el koydu. Gözaltına alınan Cumali Ö. (24) ve Özgür T. (25), sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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