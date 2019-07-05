Son Dakika Haberleri: ADANA Kasa hırsızını, kardeşinin kimliği de kurtaramadı
Son Dakika Güncel Haber

ADANA Kasa hırsızını, kardeşinin kimliği de kurtaramadı

47 dakika önce

Kasa hırsızını, kardeşinin kimliği de kurtaramadıAdana'da bir iş yerinin kasasını patlatmaya çalışırken vatandaşların ihbarıyla polis tarafından kovalanan Ali Can Solmaz (31), duvardan atlayıp kaçmaya çalışırken baş üstüne düşerek yaralandı.

Kasa hırsızını, kardeşinin kimliği de kurtaramadı
Adana'da bir iş yerinin kasasını patlatmaya çalışırken vatandaşların ihbarıyla polis tarafından kovalanan Ali Can Solmaz (31), duvardan atlayıp kaçmaya çalışırken baş üstüne düşerek yaralandı. Antalya'da yaptığı hırsızlık olayları nedeniyle 46 yıl 8 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlenen ve cezadan kaçmak için kardeşinin kimliğini kullanan Ali Can Solmaz, gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, 30 Haziran 2019 tarihinde saat 03.00 sıralarında 100. Yıl Mahallesi, Hacı Bektaşı Veli Bulvarı üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, iş yerinin kasasını soymaya çalışan Ali Can Solmaz'ı gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Kasadaki bir miktar para ve ziynet eşyalarını çalan Ali Can Solmaz, karşısındaki polis ekiplerini görünce kaçmaya çalıştı. Ali Can Solmaz, kovalamaca sırasında polisleri atlatmak isterken bir duvardan atlamaya çalıştı. Bu sırada duvardan düşen Solmaz, başından yaralandı. Solmaz, tedavi edilmek üzere bir hastaneye götürüldü. 2 gün komada kalan Solmaz, uyandığında polisi yanıltmak için ismi açıklanmayan kardeşinin bilgilerini, kendi kimlik bilgileriymiş gibi polise verdi. Bu durumdan şüphelenen polis ekipleri, Ali Can Solmaz'ın gerçek kimliğini belirledi.
Kasa hırsızlığından çok sayıda suç kaydı bulunan Ali Can Solmaz'ın ayrıca Antalya'da yaptığı hırsızlık suçlarından 27 dosyası bulunduğu tespit edildi. Adana'da da 10 dosyası bulunan Solmaz'ın, 46 yıl 8 ay 5 gün hapis cezası olduğu anlaşıldı.
Solmaz, emniyetteki sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ADANA Kasa hırsızını, kardeşinin kimliği de kurtaramadı
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 10:19 Kaynak: DHA
Ali Can, Solmaz, Polis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye, yaşamak ve çalışmak için en iyi 7. ülke seçildi FSM'deki asfalt yenileme çalışması havadan görüntülendi Mansur Yavaş, Moskova'da iş birliği anlaşması imzaladı Kıdem tazminatı tavanı 6 bin 380 liraya yükseldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 11:06:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ADANA Kasa hırsızını, kardeşinin kimliği de kurtaramadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]